MAGAZİN

Beren Saat'ten ayrılık iddialarını yalanlayan hamle

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız akşam verdiği konserle seyirci karşısına çıkan Kenan Doğulu'yu eşi Beren Saat izlemeye gelmemiş ve ikilinin boşanacağına dair dedikodular daha yüksek sesle dillendirilmeye başlamıştı.

Beren Saat'ten ayrılık iddialarını yalanlayan hamle

Her şey bundan birkaç gün önce oyuncu Beren Saat’in sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımı ile başladı. Eski sevgilisiyle birlikte sevdikleri şarkıya göndermede bulunan ve hayatının pek de iyi gitmediğini söyleyen Beren Saat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmış ve bu paylaşımın ardından ikilinin boşanma arefesinde olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Beren Saat’in sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını silmesi ve Kenan Doğulu’nun annesinin boşanma haberleriyle ilgili olarak sessiz kalmayı seçmesi üzerine kafalar iyiden iyiye karışmıştı.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

Tam da ikilinin kesinlikle boşanacağı konuşulmaya başlanmıştı ki Beren Saat, eşi Kenan Doğulu’nun konseriyle ilgili yaptığı paylaşımının altına kalp emojisi koydu. Bu hareketiyle magazin programlarında ya da kulislerde konuşulduğu gibi bir ayrılığın söz konusu olmadığı mesajını veren Saat’in bunun dışında ne gibi somut adımlar atacağını ise zaman gösterecek.

kenan-dogulu

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