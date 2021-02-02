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Beren Saat'ten duygusal mesaj! 'Yıllar önce bugün Kenan ile tanıştık'

02.02.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Beren Saat'ten duygusal mesaj! 'Yıllar önce bugün Kenan ile tanıştık'

Oyuncu Beren Saat, 38 yaşına basan yakın arkadaşı Belçim Bilgin'in doğum gününü ve eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü yaptığı paylaşımlarla kutladı. "Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim" diyen Saat, "Yıllar önce bu gece Kenan ile tanıştık" ifadelerini de kullandı.

38 yaşına basan oyuncu Belçim Bilgin, doğum gününü önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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Partiye katılanlar arasında bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de vardı.

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"ÇOK ŞANSLI HİSSETTİRDİNİZ"

Koronavirüs testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, geceden kareleri şu not ile takipçileriyle paylaştı:

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Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar! Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz.

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Saat de yakın arkadaşının doğum gününü ve eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

"YILLAR ÖNCE BU GECE TANIŞTIK"

Belçim Bilgin ve Doğulu ile yer aldığı kareleri yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine şu notu düştü:
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Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için. Yıllar önce bu gece Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez, gelip beni alıp, Kenan ile ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye, 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

"9. YILIMIZ KUTLU OLSUN OYUN ARKADAŞIM"

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organızasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy...

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