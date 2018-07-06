Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Güzel oyuncu Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu'nun ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Beren Saat'in 5 gün önce evi terk ettiği ileri sürüldü 4 yıl önce Los Angeles’ın kumsal kasabası Malibu’da evlenen ünlü çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Çiftin bir süredir sorun yaşadığı ve bu problemlerin üstesinden gelemedikleri ileri sürüldü. İddialara göre Beren Saat, 5 gün önce evi terk edip eşyalarını taşıdı.

İDDİALARI YALANLADI

Çifte çok yakın bir isim ayrılık iddialarını yalanlayarak “Kenan ve Beren üç gün önce Bebek Festivali’ne birlikte katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok. Mutlular” dedi.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve Kenan Doğulu 30 Temmuz 2014 yılında dillere destan bir düğün ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.

Öte yandan, Beren Saat'in başrolünde oynadığı 'Fatmagül'ün Suçu Ne' isimli dizisi Fransa'da gösterilmeye başlandı. Saat, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, bir televizyon yöneticisinin kendisini elle taciz ettiğini söylemişti.

