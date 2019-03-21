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Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun boşanma tarihi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

2. Sayfa programı, bir süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 28 Mart'ta boşanacaklarını iddia etti.

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Saat doğum günü olan 26 Şubat’ta sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulunmuş ve o andan itibaren de Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinin ciddi bir sorun yaşadığı haberleri çıkmaya başlamıştı. Bundan dört yıl önce yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Amerika Malibu’da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyor.

HAFTAYA BOŞANIYORLAR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucuları, Beren ve Kenan'a yakın bir kişiden yapımcılarına mesaj gelerek çiftin boşanacaklarını iddia etti. Programın haberine göre; Bir süredir boşanacakları iddia edilen ve hakkındaki iddialara cevap vermeyen çift, 28 Mart günü boşanıyor.

Beren Saat’ten kafa karıştıran ‘Kanat’ paylaşımıBeren Saat’ten kafa karıştıran ‘Kanat’ paylaşımı

DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI!

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliğindeki sorunlar Saat'in doğum gününde yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı.

Sıfır makyaj siyah beyaz bir fotoğrafını sayfasında paylaşan Saat, altına şu notu düşmüştü: "Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim... Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."

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Beren Saat Kenan Doğulu boşanma 2. Sayfa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sorun yok.. ikisi de daha iyisini bulur. kendi işimize bakalım
kişilerin özel hayatlarina neden karişilir anlamiyom
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