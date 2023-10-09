Berfu Yenenler Adnan Oktar çetesinde ‘Kedicik’ olmaktan son anda kurtulmuş! “Beni de düşürmeye çalıştılar”

Adnan Oktar'ın ve liderlik ettiği suç örgütünün yaptıklarının anlatıldığı belgesel sosyal medyada gündem oldu. 140journos tarafından "Kedicik" adlı belgeselde örgütün kurulan tuzaklarla ele geçirdikleri kızları, üyelerin de yardımıyla örgüt lideri Adnan Oktar'ın hizmetine nasıl sokulduğunun anlatılmasının ardından Berfu Yenenler’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİREBİR AYNISINI YAŞAMIŞTIM"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile tanınan ünlü isim Eser Yenenler’in eşi olan Berfu Yenenler "Bir şey söyleyeceğim; Kedicik belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.

"BENİ DE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Kafayı yiyorum bak adamın Akasya AVM 'de listesinde var" diyen ünlü isim açıklamasında "Beni de burada düşürmeye çalışmışlardı. Benim bunu bir sindirip anlatmam lazım arkadaşlar. Ben ne yaşamışım" cümlelerine yer verdi.



