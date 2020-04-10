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Berfu Yenenler’den düğün itirafı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, düğünüyle ilgili ilk kez samimi itiraflarda bulundu. Yenenler, "Saat 00.00'da jandarma geldi. Düğünü bitirmek için. Şikayet gelmiş... Eğlenceli bir düğün diyebiliriz ama bizim açımızdan ilk saatler kaos ve rezaletti" ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler’den düğün itirafı!

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile dünya evine giren, 2015 Miss Turkey 4. Güzeli, Berfu Yenenler çok konuşulan düğünleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yenenler, Youtube kanalında düğünle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte Berfu Yenenler’in açıklamaları:

"İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor. Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü.

“TEMBELLİK YAPTIK”

Düğünü 3 ay sonra yapma kararı aldık. Ben denizli kumsallı bir yer istiyordum, Eser de çimenli bir yer istiyordu. 2 tane yere baktık. İkisi de Kilyos’taydı ve birini seçtik. Tembellikten organizasyon şirketi bile aramadık.

3 ay boyunca bir daha asla düğün yerine gitmedik. Gelinlik için ise sadece 1 kez gittim. Annemler benden 58 kat daha paniklerdi. Gelinlik asla istediğim gibi olmadı. Kötü bir gelinlik diyemeyeceğim ama berbat diyebilirim.

ESER’İ ENGELLEMİŞ

Ben sadece düğün yerinde bir atlıkarınca olsun istedim. Tek istediğim şey buydu! Nasıl bir piyasa varsa adam bizden acayip bir fiyat istedi. Neyse ki ikna ettik. Düğüne 2 gün kala adamı aradık ve asla ulaşamadık. Eser’i engellemiş. Bu isteğim de çöp oldu.

Kumsal olduğu için spor ayakkabı giymeye karar vermiştik. Bir tasarımcıya ayakkabıları gönderdik. Üzerinde Mr. Yenenler, Mrs. Yenenler tarzı bir şey yazacak. Düğünden bir gün önce ayakkabılar bize geldi ve adam keçeli kalemle yazmış!

Düğünde 150 kişi falan vardı ve biz hepsini tek tek öpüp altın topladık. Garsonlar ünlüleri görünce sadece onlara yemek götürmüşler. Diğer insanlar aç kalmış!

JANDARMA DÜĞÜNE GELDİ

Biz insanlar gitmeye başladıktan sonra sahile gitar, ateş keyfi yaparız diye düşünmüştük. Saat 00.00’da jandarma geldi. Düğünü bitirmek için. Şikayet gelmiş… Kilyos’ta! Etrafımız tamamen boş… Ev yok… Sahneyi kapattık, müziği kesmek zorunda kaldık."

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