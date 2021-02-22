Berfu Yenenler'den güldüren paylaşım! 'Sonunda eşitlendik'

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini duyuran Yenenler, hamileliğinde 33. haftaya girdi.

"SONUNDA EŞİTLENDİK"

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, eşi ile ayna pozunu paylaştı.

25 yaşındaki Yenenler, fotoğrafına "Sonunda eşitlendik" notunu düştü.

Berfu Yenenler'in karesi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



