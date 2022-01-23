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Berfu Yenenler'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı

23.01.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, sosyal medya hesaplarından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Test sonucunu paylaşan Yenenler, durumu hakkında bilgi verdi.

Berfu Yenenler'den kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Berfu Yenenler, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya fenomeni, pozitif olan test sonucunu Instagram'dan yayınladı.

Sosyal medya fenomeni, "Evet kötü haber geldi maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covidmiş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" diye yazdı. Komedyen Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler'in Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunuyor.

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Berfu Yenenler
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