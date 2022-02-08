Berfu Yenenler elektrik faturasına isyan etti! ''Elektrik içmişiz bu ay!''

Elektrik faturasını paylaşan ünlüler kervanına, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler de eklendi. 7 bin 257 TL gelen elektrik faturasına şaşıran Berfu Yenenler, ''Elektrik içmişiz bu ay herhalde'' diyerek sitem etti.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti, 10 milyon TL değerindeki kütük evlerinin başına gelenlerle gündeme gelmişti. Yenenler çiftinin Kemerburgaz'daki kütük evini eşek arıları ve tilkiler basmış; yangın tehlikesi atlatan eve, bir de yarasalar yuva yapmıştı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de elektrik faturasına isyan eden ünlü isimlerden biriydi. 7 bin TL gelen elektrik faturasını paylaşan İdo Tatlıses, ''Böyle ölmem füze atın'' demişti.

Gülse Birsel de 4 odalı dairesine gelen 2 bin 550 liralık elektrik faturasına, ''Kira tadında'' notunu düşmüştü.

Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ''Bana gelen elektrik faturasını ben sizinle paylaşmaya utandım.'' diyerek zamlara isyan etmişti.



