Berfu Yenenler: Evin babası zayıflamıyorsa biz şişmanlarız!

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla eşini ti'ye aldı.

Pandemi döneminde spora başlayan Eser Yenenler, kısa bir sürede fazlalıklarından kurtulmuştu. Ancak daha sonra yeniden kilo alan Yenenler, eşinin diline düştü.

"BÖYLE İÇERİKLER CANIMI ACITIR"

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından eşi ve oğlu Kuzey ile birlikte olduğu bu karesini yayınladı. Fotoğrafta kendini ve oğlunu photoshop ile değiştiren 26 yaşındaki Yenenler, göderisine, "Madem evin babası zayıflayamıyor, biz şişmanlarız nedir ki..." notunu düştü.

Eser Yenenler de eşinin esprili paylaşımına, "Ben zayıflıyorum bu arada, böyle içerikler canımı acıtır" yorumunu yaparak, karşılık verdi.

