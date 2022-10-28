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Berfu Yenenler kocası Eser Yenenler'e gelen mesajı ifşa etti! "Arkadaşım ben kazandım"

28.10.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Armağan Çağlayan'ın programında samimi açıklamalar yaptı. Eşiyle tanışma hikayesini anlatan Yenenler, kocasına gelen bir mesajı da ifşa etti.

Berfu Yenenler kocası Eser Yenenler'e gelen mesajı ifşa etti! "Arkadaşım ben kazandım"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Armağan Çağlayan'a konuştu. Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan yürüdüm ben yürek yemiş gibi. Hem de onun parti olayları olduğu gün" dedi. Berfu bu açıklamasından bir süre sonra da kocasına gelen bir mesajı ifşa etti.

"INSTAGRAM'DAN ESER'E YÜRÜDÜM"

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı ifşa ile dikkat çekti. Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk olan Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan yürüdüm ben yürek yemiş gibi" açıklamasında bulundu.

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Bu konuda açık olan ve eşiyle Instagram sayesinde tanıştığını söylemekten çekinmeyen Berfu Yenenler sosyal medyada da Eser Yenenler'e gelen bir mesajı ifşa ederek güldüren bir yorumda bulundu.

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Berfu Yenenler kocasında sürekli "Hey" diye mesaj atan kişiyi ifşa ederek "Biri Eser'e sürekli hey ney diye mesaj atıyor, arkadaşım o etap bitti ben kazandım" dedi.

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