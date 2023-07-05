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Berfu Yenenler oğlu Kuzey'le ilgili yapılan yoruma ateş püskürdü! ''Salak mısınız?''

05.07.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler sosyal medyadaki videoları, sempatik tavırları ve komik halleri ile gündemden düşmüyor. Sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'le ilgili yapılan bir yorum karşısında kendini tutamadı ve adeta ateş püskürdü.

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'le ilgili yapılan yoruma ateş püskürdü! ''Salak mısınız?''

Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sempatik tavırları ve komik halleriyle dikkat çeken ünlü ismin bir paylaşımına yapılan yorum Berfu Yenenler'i çileden çıkardı.

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Berfu Yenenler oğlu Kuzey'le ilgili yapılan yoruma adeta ateş püskürdü. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kuzey'in kötü bir çocuk olduğunu" söyleyince; Berfu Yenenler'in tepkisi de sert oldu.

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Berfu Yenenler Kuzey'e yönelik bu kötü yorumu sosyal medya hsabının hikâyesinde paylaşarak duruma tepki gösterdi.

'Keşke bir zamanlar siz de her duygunuzu yaşayabilmiş olsaydınız da 3 yaşındaki çocuğa kötü diyecek kadar kalbiniz taşlaşmasaydı' diyen Yenenler, kıskançlık duygusunun var ve olağan olduğunu vurguladı.

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