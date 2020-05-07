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Berfu Yenenler takipçilerinin sorularını yanıtladı! Eser Yenenler ile evliliğini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 21:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, YouTube kanalında merak edilenleri anlattı. Berfu Yenenler, takipçilerinden gelen sorulara da içtenlikle cevap verdi. Yenenler, "Biz dışarıdan aşırı zengin gözüküyoruz, ama böyle hayal ettiğiniz gibi şatolarda yaşamıyoruz" dedi.

Berfu Yenenler takipçilerinin sorularını yanıtladı! Eser Yenenler ile evliliğini anlattı

Sunucu Eser Yenenler ile bir yıla yaklaşan evliliklerinin mutlu bir şekilde sürdüğünü anlatan Berfu Yenenler, “Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?” sorusuna cevap verdi.

Okul, evlilik ve çocuk hakkında bilinmeyenlerini masaya yatıran Yenenler, sözlerine Eser Yenenler ile aldığı evlilik kararını anlatarak başladı.

“HEP EVLİ GİBİYDİK”

Evliliğin korkulacak bir mecra olmadığını savunan Yenenler, “Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin ‘Ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca’ gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece.” diye konuştu.

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“İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM”

Çocuk sahibi olmanın müthiş bir duygu olduğunu dile getiren Yenenler, “Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş. Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye. 6’ncı aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6’ncı aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor. Şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben yüzde 60 istiyorum Eser ise yüzde 20 falan.” şeklinde konuştu.

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“ESER AŞIRI BABACAN BİR TİP”

“Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?” şeklindeki soruya ise Berfu Yenenler şu şekilde yanıt verdi:

“Eser aşırı babacan bir tip. Hani şöyle değil; çocukla çok ilgilidir, çocuğun her şeyini bilir, hangi ay ne aşısı olacak bilir gibi değil de tavır olarak çok sahiplenici ve baba sakinliğindedir. Aramızda tam 11 yaş var ama hiçbir etki yaratmadı. Yaş farkı çok önemli değil. Ben bayağı olgun bir insanım, Eser de içsel olarak çocuksu, birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Bizim ilişkimizin yaşı 29 falan.”

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'ŞATODA YAŞAMIYORUZ'

Maddiyat konusuna değinen genç anne, "Biz dışarıdan aşırı zengin gözüküyoruz ve bu duruma şaşırıyoruz. Tabii ki de güzel bir kazancımız var, maddi durumumuz iyi Biz Eser’le maddiyat olarak bir şey harcayan insanlar değiliz. Marka takıntımız yok, araba takıntımız yok! Normal bir aile hayatı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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