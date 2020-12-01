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Bergen filminden yeni haber! Sanıldığı gibi olmayacak

01.12.2020 17:08 | Son Güncelleme:
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Bergen filminden yeni haber! Sanıldığı gibi olmayacak

Bergen filminin senaryosunun hazır olduğu öğrenildi. Filmin öyküsünün merkezi 'Acıların Kadını' üzerine değil, Bergen'in müzisyen gücü ve yaşama sevinci üzerine kuruldu.

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan şarkıcı Bergen'in, hayatını hikâye edinen filmin çekimlerine ilkbaharda başlanacak. Sarılmışer Ailesi'nin izniyle ve dayanışmasıyla ele alınan yaşam öyküsü, hâlâ sonu gelmeyen bütün hurafelerden arındırılarak, günümüzün değerlerine ve kadın perspektifine ters düşmeyecek şekilde yazıldı.

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Habertürk'ün haberine göre danışman kadrosunda saygın sosyologların, müzikologların, yazarların, psikologların bulunduğu filmin merkezinde Bergen'in eski kocası Halis Serbest tarafından öldürülmesi değil, onun müzisyen gücü ve yaşam dolu karakteri yer alıyor. Bergen'in filminin senaryosu yazılırken öyküye destek veren danışmanlar şunlar; sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci.

SARILMIŞER AİLESİ

Hatice Vargı (Ablası)
Mukadder Terim (Ablası)
Mehmet Sarılmışer (Ağabeyi)
Deniz Yüzer (Yeğeni)
İsmet Zorlular (Ablasının eşi)
Esra Zorlular (Ablasının kızı)
Mehtap Çelikbaş (Ablasının kızı)
Emine Hülya Sarılmışer (Ağabeyinin eşi)
Sevgi Sarılmışer (Ağabeyin eşi)


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