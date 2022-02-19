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  4. Bergen filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı! Afişi beğeni topladı

Bergen filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı! Afişi beğeni topladı

19.02.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Bergen ismiyle tanınan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alan Bergen filmi için geri sayım başladı. Yapım 4 Mart’ta izleyiciyle buluşacak. Vizyon tarihine kısa bir süre kalmışken filmin fragmanından sonra bir de afişi paylaşıldı.

Şarkılarıyla olduğu kadar hayat hikayesiyle de dikkatleri üzerine çeken Bergen filmi bu yılın en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Fragmanıyla büyük ses getiren yapım afişiyle de beğeni toplamayı başardı.

VİZYON TARİHİNE GERİ SAYIM BAŞLADI

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Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı trajik bir sonla biten ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi. Başrollerini ise Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı. Film 4 Mart’ta seyircisiyle buluşacak.

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Bergen
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