Bergen filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı! Afişi beğeni topladı

Şarkılarıyla olduğu kadar hayat hikayesiyle de dikkatleri üzerine çeken Bergen filmi bu yılın en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Fragmanıyla büyük ses getiren yapım afişiyle de beğeni toplamayı başardı.

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Büyük bir irade göstererek var olmaya çalıştığı hayatı trajik bir sonla biten ‘Bergen’in yaşam öyküsünü anlatan filmin yapımcılığını ve yaratıcı yapımcılığını Mine Şengöz, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi. Başrollerini ise Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı. Film 4 Mart’ta seyircisiyle buluşacak.



