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Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı beğenilmedi! "Ütüsüz pantolon, bu tarz olmamış"

03.03.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası gerçekleşti. Galaya yeşil bir takımla gelen başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı sosyal medyada gündem oldu. Farah Zeynep Abdullah'in ütüsüz pantolonu gözlerden kaçmadı.

Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı beğenilmedi! "Ütüsüz pantolon, bu tarz olmamış"

Bergen filmiyle gündemde olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah gala tarzıyla dikkat çekti. Bergen filmi için heyecanlı olduğunu söyleyen Abdullah galada Bizler bu filimi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın gala tarzı da dikkat çekti. Yeşil takımı, örgülü saçları ve siyah eldivenleriyle dikkat çeken oyuncunun bu haline yorum yağdı.

Farah Zeynep Abdullah'ın kırışmış pantolonu da gözlerden kaçmadı. Farah Zeynep Abdullah'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

Ekran Alıntısı

"ÜTÜ YAPASIM GELDİ"

  • Ütüsüz pantolon, eldiven, ayakkabı beni benden aldı. Kendisi çok güzel keşke çuval giyseymiş
  • Başrol kadına bu giyim bu saç olmamış buraya yakışmamış
  • Oraya gidip ütü yapasım geldi o pantolona
  • Hiç yakışmamış
  • Bu ne ya o renk o eldiven o ayakkabı yani göze asla hoş gözükmüyor berbat

Farah Zeynep Abdullah'ın hayranları ise "Ne giyse yakışıyor" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Bergen Farah Zeynep Abdullah
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