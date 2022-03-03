Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın tarzı beğenilmedi! "Ütüsüz pantolon, bu tarz olmamış"

Bergen filmiyle gündemde olan oyuncu Farah Zeynep Abdullah gala tarzıyla dikkat çekti. Bergen filmi için heyecanlı olduğunu söyleyen Abdullah galada Bizler bu filimi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik" dedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın gala tarzı da dikkat çekti. Yeşil takımı, örgülü saçları ve siyah eldivenleriyle dikkat çeken oyuncunun bu haline yorum yağdı.

Farah Zeynep Abdullah'ın kırışmış pantolonu da gözlerden kaçmadı. Farah Zeynep Abdullah'a gelen yorumlardan bazıları şöyleydi:

"ÜTÜ YAPASIM GELDİ"

Ütüsüz pantolon, eldiven, ayakkabı beni benden aldı. Kendisi çok güzel keşke çuval giyseymiş

Başrol kadına bu giyim bu saç olmamış buraya yakışmamış

Oraya gidip ütü yapasım geldi o pantolona

Hiç yakışmamış

Bu ne ya o renk o eldiven o ayakkabı yani göze asla hoş gözükmüyor berbat

Farah Zeynep Abdullah'ın hayranları ise "Ne giyse yakışıyor" yorumlarında bulundu.



