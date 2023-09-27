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Bergen'in yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi duyanları şaşırttı! O şimdi evli, mutlu, çocuklu

27.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vizyona girdiği dönemde gişede büyük bir başarı yakalayan Bergen filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. 30 yıllık ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran ünlü şarkıcı Bergen'in hayat hikayesini canlandıran Farah Zeynep Abdullah tekrar gündem oldu. Aşk hayatı ile sık sık konuşulan ünlü oyuncu meğer eskiden Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen isimlerinden biri ile sevgiliymiş…

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrollerini paylaştığı Bergen filmi yakaladığı başarı nedeniyle haftalarca vizyonda yer aldı. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper'in yaptığı senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı Bergen filminin yıldızı Farah Zeynep Abdullah, bir Netflix projesi olan Bihter ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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BERGEN FİLMİ TÜRKİYE'DE EN ÇOK HASILAT YAPAN FİLM OLMUŞTU

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ünü Bergen ile zirveye ulaşmış olsa da adını 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi ile duyurmuştur.

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Ünlü oyuncu rol aldığı diğer projelerle de oyunculuk kariyerindeki yerini sağlamlaştırdı.

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Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Masumlar Apartmanı bunlardan yalnızca birkaçı.

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FARAH ZEYNEP ABDULLAH'IN ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI

Ünlü oyuncunun aşk hayatı takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

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Farah Zeynep Abdullah, bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Eser Yenenler ile aşk yaşamıştı.

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Uzun süre birliktelik yaşayan çift ayrılığı bir tweet ile duyurmuştu.

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Ayrılığın nedeni olarak ikili arasındaki mesafe belirtilmişti.

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