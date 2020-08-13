Bergüzar Korel çileden çıktı: 'Televizyona çıkıp para toplasana’ diyen gerizekalılar…

Hasta çocuklara yardım elini uzatabilmek adına sosyal medya hesabından yoğun bir şekilde gayret gösteren Bergüzar Korel, vefat haberini aldıktan sonraki duygularını “Üzgün ve öfkeliyim” sözleriyle dile getirmişti.

Hemen ardından futbol kulüpleri için kısa sürede toplanan milyonlarca liralık bağışları hatırlatan Korel, SMA hastası çocukların da iyileşebilmek adına maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söylemiş ve iş adamlarına çağrıda bulunmuştu.

Korel’in bu isyanı sosyal medyada büyük yankı bulurken ünlü ismin bazı takipçileri onu eleştirdi ve kendisinin lüks hayat yaşadığını söyleyerek gereken yardımda bulunmadığını ima etti.

Bergüzar Korel, kendisi hakkında yapılan bu yorumlara son derece sert bir şekilde yanıt verdi. Başarılı oyuncu Instagram hesabından şu satırları paylaştı:

"Madem o kadar üzülüyorsun tedavi ettirsene, tv'ye çıkıp para toplasana diyen gerizekalılar bana laf sokacaklarına biraz araştırma yaparlarsa bu çocuklar için Türkiye'de yardım kampanyası yapılmasına izin verilmediğini, ilacın yurtdışında olduğunu, para toplamak için ortak bir havuz olmadığını ve ailelerin tek başlarına mücadele ettiklerini ve yalnızca bir çocuğun tedavisinin 2.04 milyon dolar olduğunu belki görürler..."

