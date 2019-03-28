Bergüzar Korel'den bir iyi bir kötü haber!

Vatanım Sensin dizisinin final yapmasının ardından dizi sektörüne ara veren Bergüzar Korel yeni bir açıklama yaparak artık dizilere dönmeyeceğini açıkladı.

"Dizi setleri beni çok yordu" diyen Korel bu kötü haberi verirken bir yandan da iyi bir haberi Instagram hesabından paylaştı. Korel tek kişilik bir tiyatro oyunuyla sahnede olacak.

İngiltere’de kapalı gişe oynayan Girls and Boys'dan (Kızlar ve Oğlanlar) uyarlanan oyun ile 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan Bergüzar Korel yaptığı paylaşıma "çok çok heyecanlıyım" notunu ekledi.



