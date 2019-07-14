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Bergüzar Korel'den denizin altında ilginç pozlar!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 14.07.2019 22:54 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, tatil pozlarını ilginç bir notla paylaştı. Instagram'dan mayolu pozlarını paylaşan Korel, fotoğraflarına gelebilecek muhtemel yorumları önceden kendisi yazdı.

Bergüzar Korel'den denizin altında ilginç pozlar!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, yaz aylarını ailesiyle birlikte Çeşme Alaçatı'da geçiriyor. Son dönemlerde Instagram'dan sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün de mayolu bir pozunu hikayeler kısmından paylaşmıştı.

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Bergüzar Korel,son olarak ise denizin içinde çekilen fotoğraflarını ilginç bir yazıyla paylaştı.

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Ünlü oyuncunun deniz pozlarına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Sosyal medya kullanıcılarının fotoğraflarına yaptığı yorumlara atıfta bulunan Korel paylaşımında şunları yazdı:

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"Saçlarını uzat böyle çok çirkinsin!
kısa saç sana hiç yakışmadı!
neden saçlarını kestirdin?
uzun saçlı daha güzelsin!
saç diyorum!
saçlarını uzat!
UZAT!!
SAÇ!
hayat sana güzel tabi!
SAÇINI UZAT!
Niye mayo giyiyosun?
Saçını uzat!
Bi de
Gömlek giy!
Ama arada muhakkak saçını uzat!
Hiç yakıştıramadık sana!
Ne saçı,
Ne mayoyu,
Bu arada bişey söyliycem
Kısa saç sana hiç yakışmadı
SAÇINI UZAT
Sizi yormayayım dedim oy benim güzellerim"

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