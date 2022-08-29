Bergüzar Korel'den doğum günü paylaşımı: Tanıştığımızda Halit şu anki yaşımdan 7 ben ise 18 yaş küçüktüm...

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç'ten Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya gelen Bergüzar Korel yeni yaşını eşi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.

Ekranlardan uzak ve herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Korel yaş gününden pozlarını da paylaştı.

Korel eşi ve arkadaşlarıyla yaptığı kutlamayı ve komik notların yazıldığı pastasını paylaşarak paylaşıma şu notu düştü:

"Tanıştığımızda Halit şu anki yaşımdan 7 ben ise 18 yaş küçüktüm. Fotoğraftakilerin yarısından fazlasının ortalaması ise sanırım 30 yıl. Sizce ben kaç yaşındayım? Teşekkürler."

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