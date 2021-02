Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım! Oğlu Ali'den izin aldı...

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı.

Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin ilk çocukları Ali, önceki gün 11 yaşına bastı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Korel, oğlunun doğum anında çekildiği kareleri yayınladı.

"SENİN İZNİNLE YAPIYORUM BU PAYLAŞIMI"

Duygusal bir paylaşımda bulunan 38 yaşındaki oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Canım oğlum, güneşim... Senin izninle yapıyorum bu paylaşımı. Sen bugün 11 yaşında oldun. Dünyaya gelişin ile gencecik bir kadınken bana bu hayatta varoluşumun belki de en büyük sebebi olan anneliği tattırdın.

Tarifsiz bir mutluluk ile daha önce hiç deneyimlemediğim bu his ile değiştim, dönüştüm, büyüdüm. Sevginle, bilgeliğinle, dünyada varolan her canlıya olan merhametinle, cesaretinle, her gün seninle yeni bir şey öğrendim. Bunun için teşekkür ederim sana.



Kirpiklerinden öptüğüm, 11 yıl önce 22:38'de dünyaya o kömür gözlerini açtığında hiç ağlamadan baktın gözlerime. Dilerim ömrüm boyunca sağlıkla, neşeyle, mutlulukla ne zaman ihtiyaç duyarsan hep bak gözlerime. Allah'ım seni korusun.