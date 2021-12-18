Bergüzar Korel’den yeni yıl paylaşımı! Yorum yağdı

2009 yılında dünya evine giren Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in üç çocuğu bulunuyor. Örnek çiftlerden olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, bu kez paylaştığı yeni yıl fotoğrafıyla ilgi gördü. Ünlü oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına, "Her şeye rağmen umutla bekliyorum seni 2022" notunu ekledi.



Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocuklarını ise geçen yıl kucaklarına almıştı. Geçen yıl da Han'ı kucağına alan Korel, 3 Kasım'da ilk kez kız annesi olmanın heyecanını yaşamıştı.



