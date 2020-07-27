Bergüzar Korel'in deniz keyfi! Tatil fotoğraflarını paylaştı

Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda ikinci o\u011flu Han'\u0131 kuca\u011f\u0131na alan oyuncu Berg\u00fczar Korel, e\u015fi Halit Ergen\u00e7 ve \u00e7ocuklar\u0131yla birlikte tatil yap\u0131yor.\n\nKorel deniz keyfini sosyal medya hesab\u0131ndan bu karelerle payla\u015ft\u0131.\n\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Korkun\u00e7 olay! Eni\u015ftesini kalbinden ve s\u0131rt\u0131nda b\u0131\u00e7aklad\u0131Dilan \u00c7\u0131tak Tatl\u0131ses'ten evlilik a\u00e7\u0131klamas\u0131\u00dcnl\u00fclerin \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n adlar\u0131 ne?
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