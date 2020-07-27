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Bergüzar Korel'in deniz keyfi! Tatil fotoğraflarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 19:48 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Bergüzar Korel'in deniz keyfi! Tatil fotoğraflarını paylaştı

Geçtiğimiz aylarda ikinci oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte tatil yapıyor.

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Korel deniz keyfini sosyal medya hesabından bu karelerle paylaştı.
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