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  4. Bergüzar Korel fazla kilolarından kurtuldu! Beyaz bikinisiyle poz verdi

Bergüzar Korel fazla kilolarından kurtuldu! Beyaz bikinisiyle poz verdi

01.09.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel hamilelik sonrası aldığı kiloları spor ve diyetle verdi. Yeni imajıyla çok konuşulan Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle fit görünümünü sergiledi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirmişti.

Yeni dizisi "Düğüm" için imaj değişikliği yapan Bergüzar Korel, koyu renkli saçlarını sarıya boyatmıştı. Esra Erol'a benzetilen görüntüsüyle adından söz ettiren güzel isim fazla kilolarından da kurtuldu.

Yoğun tempo arasında dinlenen Korel beyaz bikinisiyle havuz kenarından poz verdi.

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Hamilelikten sonra eski haline dönmek için bol bol yürüyüş yapan ve diyetini de aksatmayan güzel oyuncu fit görünümüyle beğeni topladı.

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