Bergüzar Korel hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturmada takipsizlik

Bergüzar Korel hakkında @BerguzarOfical rumuzuyla Twitter üzerinden 29 Kasım 2020 tarihinde yapılan bir paylaşım nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine emniyetin araştırmalarında söz konusu hesap bulunamadı, ancak hesabın Bergüzar Korel'e ait olabileceği değerlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, Korel'in İstanbul'da ikamet etmesi nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bergüzar Korel ise hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturmasını "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılması üzerine öğrendi.

ADINA PAYLAŞIM YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapan kişi veya kişiler hakkında şikayetçi oldu. Korel ayrıca avukatı aracılığıyla savcılığa savunma dilekçesi sundu. Dilekçede, "tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığını, Instagram hesabı dışında başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını ve @BerguzarOficial adlı hesaba ilişkin kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyduğu için Twitter'a şikayet bulunduğunu, Instagram hesabından da Twitter'da hesabı olmadığına dair açıklama yaptığını" ifade etti.