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Bergüzar Korel hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturmada takipsizlik

31.05.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÜNLÜ oyuncu Bergüzar Korel hakkında, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'da adına açılan bir hesapla yapılan paylaşım nedeniyle yürütülen "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturması tamamlandı. Savcılık, söz konusu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna dair yeterli tespitin olmadığı gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Bergüzar Korel hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturmada takipsizlik

Bergüzar Korel hakkında @BerguzarOfical rumuzuyla Twitter üzerinden 29 Kasım 2020 tarihinde yapılan bir paylaşım nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine emniyetin araştırmalarında söz konusu hesap bulunamadı, ancak hesabın Bergüzar Korel'e ait olabileceği değerlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, Korel'in İstanbul'da ikamet etmesi nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bergüzar Korel ise hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturmasını "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılması üzerine öğrendi.

ADINA PAYLAŞIM YAPANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapan kişi veya kişiler hakkında şikayetçi oldu. Korel ayrıca avukatı aracılığıyla savcılığa savunma dilekçesi sundu. Dilekçede, "tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığını, Instagram hesabı dışında başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını ve @BerguzarOficial adlı hesaba ilişkin kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyduğu için Twitter'a şikayet bulunduğunu, Instagram hesabından da Twitter'da hesabı olmadığına dair açıklama yaptığını" ifade etti.

HESABIN KOREL'E AİT OLDUĞUNA DAİR YETERLİ DELİL VE TESPİT YOK

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Takipsizlik kararında, paylaşımın @BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan bir hesapla yapıldığı, bu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna ilişkin yeterli tespitin olmadığı, ayrıca toplum tarafından bilinen şöhret sahibi kişilerin kişisel bilgi ve fotoğraflarıyla birçok sosyal medya hesapları açıldığının bilinen ve yaygın bir gerçek olduğu, soyut tespitler dışında Korel'in atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı, yeterli şüphe elde edilemediği, şüphelinin olayla alakası bulunduğuna yönelik bir delil veya tanık da bulunmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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