Bergüzar Korel imajını değiştirdi! Bu halini unutun

Ali ve Han adında iki erkek çocuğu da bulunan ünlü oyuncu en son Vatanım Sensin dizisinde rol adlı. Sonraki süreçte kendini çocuklarının bakımına veren oyuncu tüm zamanını çocuklarıyla birlikte geçiriyor.

Son zamanlarda bir markanın reklam yüzü olan Bergüzar Korel, uzun süredir ayrı kaldığı hayranlarıyla sosyal medyada hasret gideriyor. Oyuncu takipçilerine, çocuk bakımında kullandığı ürünlerden, kendisi için kullandığı güzellik ürünlerine kadar pek çok konuda tavsiyelerde bulunuyor.

Bergüzar Korel son paylaşımında, saçına yaptırdığı bir uygulama hakkında bilgi verdi. Yıllardır kıvırcık olan saçlarına, uzun araştırmalar sonucu keratin uygulaması yaptıran oyuncu, düz saçlı yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

