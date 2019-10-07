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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

2005 yılında vefat eden usta oyuncu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı, Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel, Amerika'da kendine yepyeni bir hayat kurdu.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre; Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı.

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Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

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Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor.

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Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil.

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Çalışmak hiç ayıp değil." dedi.

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Bergüzar Korel zeynep korel Amerika gündelikçi temizlikçi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çalışmak hiç ayıp değil ama senin gibi donanımlı birinin bu işlerde çalışması beni gerçektenüzdü
Ayıp mı?
AYIPMI GİDER NE VAR BUNDA GİDEN ŞİKAYET EDİYORMU YOK SİZE NE
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