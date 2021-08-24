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Bergüzar Korel isyan etti: Bitmiyor bu son derece mesafesiz sohbetler!

24.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik hakkında hem kendisine hem de eşi Halit Ergenç'e yapılan yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bergüzar Korel isyan etti: Bitmiyor bu son derece mesafesiz sohbetler!

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel sık sık kendisine yapılan hareketlere sosyal medyadan tepki göstermesiyle dikkat çekiyor. Daha önce izinsiz çocuklarının fotoğraflarını çekenlere kızan Korel şimdi de hamilelik sürecinde kendisine sorulan sorulardan rahatsızlığına dile getirdi.

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Bergüzar Korel açıklamasında "Son zamanlarda gördüğüm en net şey mesafesizlik ve cüret" dedi. Açıklamasına devam eden Korel "Ne zaman görsem hamilesin haha, artık durmayı düşünüyor musun, bir kız doğuramadın, çok şükür becerdin, oyunculuğu bıraktın tabi çalışamazsın ki... Ya da eşime ooo bu ne hal Halit bey siz mi doğuracaksınız, yandın tabii sen şimdi hayaın bitti, sütü ne yapacaksınız şimdi diğeri de emmek ister eyvah eyvah" gibi kendisine gelen soruları sıralayarak isyan etti.

Ekran Alıntısı

Bergüzar Korel açıklamasının sonunda ise "Bitmiyor bu cüretkar ve son derece mesafesiz sohbetler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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