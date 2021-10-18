Bergüzar Korel makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınlara seslendi

İki çocuk annesi Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor. Han ve Ali adında iki oğlu olan Korel, bu defa kız bebek bekliyor. Kızının adını Leyla koyacağını da açıklayan Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bergüzar Korel milyonlarca kişinin takip ettiği instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara çağrıda bulunarak, "Şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz" dedi.

Korel, kısa sürede 150 binden fazla beğeni gelen paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar.

Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama burdan da uzak kalamıyoruz.

Ben de iç açıcı fotoğraflar,güzel kadınlar,dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya.

Hepimiz güzel,sağlıklı,iyi görünmek istiyoruz.

Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey.

Bilinçaltımıza kazınan o temiz,beyaz,steril,her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence.

Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim.

İşimin getirdiği bir takım zorunluluklara hep kafa tuttum.

En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna.

Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler.

Şiş yüzüm,lekelerim,dağınık saçlarım..

Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde.

Bazen koltuktan kalkamadım.

Bazen özendim makyaj yaptım.

Bazen çok beğendim kendimi bazen aynaya bakamadım.

Demem o ki,

Şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz.

Ufak bi hatırlatma yapmak istedim."



