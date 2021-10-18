MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınlara seslendi

Bergüzar Korel makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınlara seslendi

18.10.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaşarak, "Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence" ifadesini kullandı.

Bergüzar Korel makyajsız fotoğraflarını paylaşarak kadınlara seslendi

İki çocuk annesi Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor. Han ve Ali adında iki oğlu olan Korel, bu defa kız bebek bekliyor. Kızının adını Leyla koyacağını da açıklayan Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

244829063_395958568741940_9084291724695786985_n

Bergüzar Korel milyonlarca kişinin takip ettiği instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara çağrıda bulunarak, "Şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz" dedi.

246706424_454211979352972_1537596178444060081_n

Korel, kısa sürede 150 binden fazla beğeni gelen paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

246011878_268517845160243_444050023935689306_n

"Instagram'ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar.
Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama burdan da uzak kalamıyoruz.
Ben de iç açıcı fotoğraflar,güzel kadınlar,dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya.
Hepimiz güzel,sağlıklı,iyi görünmek istiyoruz.
Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey.

246042109_567973284475600_577996378678881833_n

Bilinçaltımıza kazınan o temiz,beyaz,steril,her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence.
Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim.
İşimin getirdiği bir takım zorunluluklara hep kafa tuttum.
En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna.

246852018_410982637261864_6838403075904267475_n

Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler.
Şiş yüzüm,lekelerim,dağınık saçlarım..
Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde.
Bazen koltuktan kalkamadım.
Bazen özendim makyaj yaptım.

245538488_218479257019988_404027301534258137_n

Bazen çok beğendim kendimi bazen aynaya bakamadım.
Demem o ki,
Şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz.
Ufak bi hatırlatma yapmak istedim."

246003473_312296956899117_6657681346409269118_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Kurt'un rehin alındığı kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demiştiOkan Kurt'un rehin alındığı kavganın sebebi ortaya çıktı! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Bu sokağın sahibiyim" demişti
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Yürek parçalayan hikaye! Bakın şarkıyı kime yazmış!Yürek parçalayan hikaye! Bakın şarkıyı kime yazmış!
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Akaryakıt zamları sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı

Akaryakıt zamları sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan 'acil' çağrı

Davutoğlu, Van’da asansör kazası geçirdi!

Davutoğlu, Van’da asansör kazası geçirdi!

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.