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Bergüzar Korel oğlu Han'ın ilk kez paylaştı! "Dünyaya gelişindeki kolaylık..."

08.03.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'ye taşınma kararı aldığı söylenen Bergüzar Korel küçük oğlu Han'ı ilk kez paylaştı! 3 çocuğu olan Bergüzar Korel oğluna içinden gelenleri yazdı ve ünlü isimlerden beğeni topladı.

Bergüzar Korel oğlu Han'ın ilk kez paylaştı! "Dünyaya gelişindeki kolaylık..."

İngiltere'ye yerleştiği konuşulan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin 3 çocuğu bulunuyor. Çift çocuklarının genellikle yüzünü göstermeden paylaşım yapmayı tercih ediyor. Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel ilk kez küçük oğlunu paylaştı.

Güzel oyuncu Bergüzar Korel oğlu Han ile paylaştığı karesiyle takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Bergüzar Korel 2 yaşına basan oğlu Han'ın doğum gününü duygu yüklü bir paylaşım ile kutladı.

Korel paylaşımında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki.
Sarıldığımda karnım açken doyuyor,
Öptüğümde, sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.
Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi.
Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun.
Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum.
Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye. İyi ki doğdun can Han’ım..."

Merve Dizdar, Esra Erol gibi ünlü isimler bu paylaşıma beğeni yağdırdı.

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Bergüzar Korel
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