Bergüzar Korel oyunculuğun zorluklarından dem vurunca tepki çekti! "Maaşını da açıklasana"

Bergüzar Korel, Amazon Prime Video'nun ilk yerli dizi projesi olan 'Düğüm' ile setlere döndü. Çocuklarının eğitimi için yurt dışında yaşayan ve işleri için sık sık İstanbul'a gelen Korel son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

41 yaşındaki oyuncu, oyuncuların hayatlarına dair eleştirilerde bulunanlara karşı hem sitem hem dalga geçme karışımı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Dizi setinden sabaha karşı eve dönen Bergüzar Korel, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu fotoğraflarla takipçilerine anlattı. Üç fotoğraf paylaşan oyuncu, ilk paylaşımına ‘Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaa…’ notunu düştü.

Vücudundaki morlukları örnek göstererek oyunculuğun zorluğuna dikkat çeken Bergüzar Korel'in tarzı herkesi rahatsız etti.



Bergüzar Korel sosyal medyada "Maaşını da açıklasana", "Bölüm başı milyonlar kazanıp ağlamak mı?", "Bergüzar hanım zorla mı yapıyorsunuz bırakın", "Yüzde bir maaşına ne şartlarda çalışanlar var utanmamış da" eleştirine maruz kaldı.



