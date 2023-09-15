MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel oyunculuğun zorluklarından dem vurunca tepki çekti! "Maaşını da açıklasana"

Bergüzar Korel oyunculuğun zorluklarından dem vurunca tepki çekti! "Maaşını da açıklasana"

15.09.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Düğüm' ile uzun bir aradan sonra tekrar setlere dönüş yapan Bergüzar Korel son paylaşımıyla gündem oldu. Oyunculuğun zorluklarından dem vururken kendisine gelen yorumları da ti'ye alan Korel'in bu paylaşımları tepki çekti.

Bergüzar Korel, Amazon Prime Video'nun ilk yerli dizi projesi olan 'Düğüm' ile setlere döndü. Çocuklarının eğitimi için yurt dışında yaşayan ve işleri için sık sık İstanbul'a gelen Korel son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

41 yaşındaki oyuncu, oyuncuların hayatlarına dair eleştirilerde bulunanlara karşı hem sitem hem dalga geçme karışımı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

1

Dizi setinden sabaha karşı eve dönen Bergüzar Korel, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu fotoğraflarla takipçilerine anlattı. Üç fotoğraf paylaşan oyuncu, ilk paylaşımına ‘Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaa…’ notunu düştü.

2

İnce kalmasının sırrını verdi! Şaşırtan itiraf İnce kalmasının sırrını verdi! Şaşırtan itiraf

Vücudundaki morlukları örnek göstererek oyunculuğun zorluğuna dikkat çeken Bergüzar Korel'in tarzı herkesi rahatsız etti.

3
Bergüzar Korel sosyal medyada "Maaşını da açıklasana", "Bölüm başı milyonlar kazanıp ağlamak mı?", "Bergüzar hanım zorla mı yapıyorsunuz bırakın", "Yüzde bir maaşına ne şartlarda çalışanlar var utanmamış da" eleştirine maruz kaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonluğu çok tartışılmıştı... Yorumlardan bıktı, olay Survivor açıklamasıŞampiyonluğu çok tartışılmıştı... Yorumlardan bıktı, olay Survivor açıklaması
Son halini gören şaştı kaldı! Zekası herkesi şaşkına çevirmiştiSon halini gören şaştı kaldı! Zekası herkesi şaşkına çevirmişti
Nejat İşler hakkında korkutan iddia! Bakın ne paylaştıNejat İşler hakkında korkutan iddia! Bakın ne paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Buzlarla meydan okuma! Sonu kötü bitti

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.