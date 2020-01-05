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  4. Bergüzar Korel paylaştı beğeni yağdı!

Bergüzar Korel paylaştı beğeni yağdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile çektirdikleri bir fotoğrafı, "30 haftayı devirdik be ortak" notuyla paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Bergüzar Korel paylaştı beğeni yağdı!

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009’da nikah masasına oturmuş, 2010’da oğulları Ali dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan 37 yaşındaki oyuncu, hamileliğinde 8’inci ayına girdi.

Katıldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde seslendirdiği şarkılarla da geçtiğimiz haftaya damga vuran Bergüzar Korel, burada 2. kez erkek evlat sahibi olacağını ifade etmişti.

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Doğuma artık sayılı günler kala karnı burnunda bir poz veren Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından bu kez de eşi Halit Ergenç ile birlikte yaptıkları bir selfie'yi paylaştı.

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"30 haftayı devirdik be ortam" ifadelerini kullanan Bergüzar Korel'in bu fotoğrafına da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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