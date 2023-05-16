Bergüzar Korel sitem etti! "Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar..."

2023 Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve ilçe ilçe seçim sonuçları belli oldukça deprem bölgeleri de gündeme gelmeye başladı.

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerine dair yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Bergüzar Korel bu yorumlardan sonra isyan etti.

Deprem bölgeleri için yardım dayanışmaları da düzenleyen başarılı oyuncu "Deprem bölgelerinden gelen sonuçlar hakkında yazılanlar tam da eleştirilen zihniyetin ta kendisi. Bu yazılanları her şeyini kaybetmiş insanlar okuyor. İnsanlar öldü. Hayatta kalmaya çalışan bir sürü insan tüm bu yazılanları okuduğunda ne hissediyor?" dedi.

