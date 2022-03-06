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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu sessiz sedasız ayrıldı

06.03.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu sessiz sedasız ayrıldı. Ayrılık haberini Selin Yağcıoğlu soru-cevap etkinliğinde açıkladı.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu sessiz sedasız ayrıldı

TRT 1'de yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisinde başrol oynayan Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, yaz aylarında sevgili olup kısa süreli bir ayrılıktan sonra yine barışmıştı. İkiliden yine ayrılık haberi geldi.

Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından soru- cevap etkinliği yaptı. Bir takipçisinin "Uzun zamandır fotoğraf yok, hala beraber misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Yağcıoğlu aşk hayatına dair samimi bir açıklama yaptı.

Ekran Alıntısı

Ünlü fenomen Berk Atan ile ayrılık haberini "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık." sözleriyle duyurdu.

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Berk Atan
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