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Mahmut Tuncer'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali sosyal medyanın diline düştü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 17:14
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Son dönemlerde estetik yapan ünlü isim sayısı oldukça arttı. Ünlüler arasındaki estetik ameliyat kervanına Mahmut Tuncer'in de katıldığı iddia edildi. Tuncer'in son görüntüsü sosyal medyada gündem olurken sosyal medya kullanıcıları oyuncunun estetik yaptırdığını belirtti.

Mahmut Tuncer'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali sosyal medyanın diline düştü

Bu yıl estetik operasyon yapan birçok ünlü isim oldu. Mustafa Sandal, Rafet El Roman, Sertab Erener derken bu kez farklı bir isim gündeme geldi.

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MAHMUTSON

Mahmut Tuncer'in son hali sosyal medyada gündem oldu.Tuncer'in yüzündeki değişim dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları tarafından şarkıcının son haline yorum yağdı.

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Şarkıcının göz altı torbalarını aldırıp alın kısmına botoks yaptırdığı iddia edildi.

Estetik yaptırdığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının son haline, "Estetik yapmış", "Görünce tanıyamadım", "Estetik gayet yakışmış", "İyi olmuş yerinde ve kararında", "Botoks yapmış", "Göz altı torbalarını aldırmış" gibi yorumlar yaptı.

Vitrin


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Mahmut Tuncer sosyal medya ünlü şarkıcı
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