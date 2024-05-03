Mahmut Tuncer'in yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali sosyal medyanın diline düştü

Bu yıl estetik operasyon yapan birçok ünlü isim oldu. Mustafa Sandal, Rafet El Roman, Sertab Erener derken bu kez farklı bir isim gündeme geldi.

Mahmut Tuncer'in son hali sosyal medyada gündem oldu.Tuncer'in yüzündeki değişim dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları tarafından şarkıcının son haline yorum yağdı.

Şarkıcının göz altı torbalarını aldırıp alın kısmına botoks yaptırdığı iddia edildi.

Estetik yaptırdığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının son haline, "Estetik yapmış", "Görünce tanıyamadım", "Estetik gayet yakışmış", "İyi olmuş yerinde ve kararında", "Botoks yapmış", "Göz altı torbalarını aldırmış" gibi yorumlar yaptı.







