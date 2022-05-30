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Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yine barıştı! "Mutluyuz"

30.05.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı'nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan ayrıldığı sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile görüntülendi. İlişkilerine yeniden şans veren çift "Mutluyuz" yorumunda bulundu.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yine barıştı! "Mutluyuz"

Berk Atan önceki gün Nişantaşı 22 adlı mekanda Selin Yağcıoğlu ile görüntülendi. Oyuncu Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ayrılık sonrası birbirlerinin sosyal medyalarından fotoğraflarını silmiş ve takibi bırakmışlardı.

Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

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Muhabirlerin sorularına ''Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var . Konuşuruz sonra'' diyerek cevap veren çiftin mutlulukları dikkat çekti.

Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftin sosyal medyalarından barışmalarına rağmen birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Berk Atan
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