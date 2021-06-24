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Berk Cankat kendisine gelen senaryoyu okuyunca çıldırdı

24.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Berk Cankat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Berk Cankat kendisine gelen bir senaryo ile çileden çıktı.

Berk Cankat kendisine gelen senaryoyu okuyunca çıldırdı

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki rolüyle oyunculuğa başlayan ve ardından Güzel Köylü dizsiyle kariyerinde yükselişe geçen 37 yaşındaki oyuncu Berk Cankat sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisine gelen bazı senaryolara isyan etti.

Ünlü oyuncu gelen dizi tekliflerini değerlendirdiği sırada okuduğu bir senaryoya sinirlenerek, şu cümleleri kurdu:

"Yazmayın kardeşim. Böyle yazacaksanız eğer yazmayın! Hatta siz toplum içine de karışmayın çünkü bu düşünce yapısıyla sizler çok tehlikelisiniz. Yaşadığınız dünyadan mı bihabersiniz? Yoksa yaşadığınız topraklarda gerçekleşenlerin hiçbirini umursamayacak kadar omurgasız mısınız?!

Ekran Alıntısı

Senaryo diye yolladığınız bu çöp parçalarından kazanacağınız her bir kuruş haram zıkkım olsun inşallah! Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun verilerine göre 2021’in yarısı olmadan 182 kadın katledilmiş ve siz hala pişkin pişkin senaristim diye dolanıyorsunuz.
“Ama abee bunlar satıyo, bunlar izleniyoo, izleyici bunu istiyo!” değil mi? Siz de haklısınız. Kimilerine göre para ve başarı için her yol mübah. Ben yokum kardeşim."


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