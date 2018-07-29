MAGAZİN

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu arasındaki sular durulmuyor. Çekişmeli boşanma süreci geçiren çift karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hackerlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen çıplak fotoğraflarının nereden yayıldığı ortaya çıktı.

Berk Oktay ve avukatı, 'İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğü konuyla ilişkin raporları hazırladı. Fotoğrafları Oktay'ın eşi Merve Sarapçıoğlu paylaştı" dedi.

Bu iddiaların ardından Merve Şarapçıoğlu cephesinden açıklama geldi. Şarapçıoğlu'nun avukatı: 'Tüm bu asılsız iftiralar Berk Oktay’ın sadakatsizliğine, şiddet uygulamasına rağmen eşinin kamuoyu önünde itibarı zedelenmesin diye her defasında üstünü örtmeye çalışan müvekkilimin boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra özenle kurgulanıp davanın seyrini değiştirmeye yönelik bir algı operasyonudur.

İŞTE MERVE SARAPÇIOĞLU'NUN AVUKATININ AÇIKLAMASI

Müvekkilim Merve Şarapçıoğlu Oktay ve boşanma sürecinde olduğu eşi Berk Oktay’ın sosyal medya hesaplarının ve müvekkilimin iCloud hesabının çalınarak, mahrem fotoğraflarının paylaşılması olayı ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın ve yayın organlarında asılsız ve mesnetsiz haberler yapılmıştır. İlgili hesaplardan yapılmış olan paylaşımlardan en büyük mağduriyeti müvekkilim yaşamış ve mahrem fotoğrafları paylaşılmıştır. Bu olayla ilgili kendisi de şikayetçi olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ilgili soruşturma halen devam etmekte olup ilgili adli makamlar konu üzerinde çalışmaktadır. Müvekkilim de faillerin bulunarak cezalandırılması için elinden gelen yardımı yapmaktadır.

Müvekkilimin kendi IP numaraları üzerinden fotoğrafların paylaşımı yapıldığı iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Akıl ve mantık dışı olan bu iddia, Berk Oktay ve avukatı tarafından kasıtlı olarak basın ve yayın organlarıyla paylaşılmakta ve böylece müvekkilim aleyhine kamuoyu önünde haksız bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Hele de müvekkilimin annesine kadar bu asılsız iftiraların dillendirmesi ne hakkaniyete ne de Türk örf ve adetlerine bağdaşacak seviyededir. Tüm bu asılsız iftiralar Berk Oktay’ın sadakatsizliğine, şiddet uygulamasına rağmen eşinin kamuoyu önünde itibarı zedelenmesin diye her defasında üstünü örtmeye çalışan müvekkilimin boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra özenle kurgulanıp davanın seyrini değiştirmeye yönelik bir algı operasyonudur.

Oysaki bilindiği üzere IP numaraları, uzman kişilerce kolaylıkla manipüle edilebilecek adresler olup VPN gibi çeşitli yazılımlar kullanılarak yönlendirilmesi mümkündür. Müvekkilim aklanmak üzere gerekli incelemenin yapılabilmesi için cep telefonunu da savcılığa teslim etmiş olup, müvekkilin cep telefonu üzerinde yapılan bilişim incelemesinde soruşturmaya konu olabileceği değerlendirilen herhangi bir görüntü kaydına ya da ilgili Instagram hesaplarına dair herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Bu bağlamda müvekkilimin ilgili paylaşımlarla alakasının olmadığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilim sadece ifadesine başvurulmak üzere savcılığa davet edilmiş olmasına rağmen, Berk Oktay’ın vekilince sanki kendisinin suçlu olduğu yönünde kesin ve kuvvetli delillere ulaşılmış gibi baş şüpheli olarak lanse edilmesini haysiyet cellatlığı olarak görüyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu olaylarla ilgili müvekkilimin aleyhine yapılan haberlerle karşı da adli süreçleri başlatmış durumdayız. İlgili haberlerle müvekkilimin masumiyet karinesi ihlal edilmiş olup kişilik hakları haksız şekilde zedelenmiştir. Böylesine bir itibar suikastına asla izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. Bunlarla ilgili olarak başta iftira ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları olmak üzere her türlü hukuki haklarımızı korumak üzere ayrıca şikâyette bulunacağız. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarım.

Merve Şarapçıoğlu Oktay

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdıYasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdı
Şükran Ovalı ve Caner Erkin gün sayıyorŞükran Ovalı ve Caner Erkin gün sayıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü

Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıdığı öne sürülen bot battı: 6 ölü

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

İlginizi Çekebilir

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor itirafı!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdı

Yasmin Erbil'in cesur paylaşımına yorum yağdı

Şükran Ovalı ve Caner Erkin gün sayıyor

Şükran Ovalı ve Caner Erkin gün sayıyor

Demet Özdemir: Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız

Demet Özdemir: Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız

Ashley Graham formunu korumak için...

Ashley Graham formunu korumak için...

Mustafa Ceceli oğluyla tatile çıktı

Mustafa Ceceli oğluyla tatile çıktı

Taciz iddialarıyla gündemde olan Talat Bulut, Mahir Öğretmen ile dönüyor

Taciz iddialarıyla gündemde olan Talat Bulut, Mahir Öğretmen ile dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.