Berkay'dan Gülşen'e esprili cevap: Ben de mi Lolipop yiyeyim?

Berkay, önceki gün İstanbul Moda Haftası'nda objektiflere yansıdı. Gökhan Yavaş defilesini izleyen şarkıcı, günlük hayatta moda kaygısıyla hareket etmediğini ve gerekirse hayatının sonuna kadar terlik ve şortla gezebileceğini söyledi.



40 yaşındaki popçu, "Moda yakışanı, kendine yakıştırdığını giymektir. Yeni çıkan ya da popüler ürün önemli değil. Kendime yakıştırdığımı giyiyorum. Zaten biliyorsunuz genelde şort ve terlikle geziyorum. Takım elbiseyi çok sevmiyorum, özel günler dışında tercih etmiyorum. Bana kalsa hayatımın sonuna kadar şort ve terlikle gezerim ama öyle olmuyor" dedi.

Yazı çalışarak geçireceği için eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep Mira ile nisan ayında ABD'ye tatile gideceğini belirten Berkay, son dönemde giydiği kostümler ve sahne şovları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Gülşen'e destek verdi. Gülşen'in son çektiği klipteki iddialı sahneleriyle ilgili olarak ünlü şarkıcı, "Herkes kendine yakışanı giyiyor ve güzel de görünüyor bence. Gülşen'in yaptığı her şarkıyı ve duruşunu çok beğeniyorum, yakıştırıyorum. Huzurlu ve mutluysa kimseye bir şey demek düşmez. Mutlu bir kadın, belli huzurlu ve güzel de ailesi var" ifadelerini kullandı.



