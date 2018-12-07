Berkay eğlencenin dozunu abarttı! Kırmızı ışıkta geçti

Şu sıralar ikinci kez baba olacak olan Berkay alkolü olduğu iddia edilen halleriyle şoke etti.

Eğlencenin dozunu kaçıran Berkay muhabirlerle konuşurken yaptığı hareketlerle de şaşırttı. Aynı cümleleri 5 kez tekrar eden Berkay trafikte de çığırından çıktı. Berkay ters şeride girdi; kırmızı ışıkta geçti.

Berkay en yakın arkadaşı Murat Dalkılıç ile ilgili de "iki kardeş arasında bir küskünlük. Konuşmaya da gerek yok" dedi.

Berkay bir süre önce Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündem olmuştu.

