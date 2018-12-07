MAGAZİN

Berkay eğlencenin dozunu abarttı! Kırmızı ışıkta geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.12.2018 09:41 | Son Güncelleme

Arda Kural ile yaşadığı kavgayla gündem olan Berkay eğlencenin dozunu kaçırdı. Berkay trafikte yaptıklarıyla şoke etti

Berkay eğlencenin dozunu abarttı! Kırmızı ışıkta geçti

Şu sıralar ikinci kez baba olacak olan Berkay alkolü olduğu iddia edilen halleriyle şoke etti.

Eğlencenin dozunu kaçıran Berkay muhabirlerle konuşurken yaptığı hareketlerle de şaşırttı. Aynı cümleleri 5 kez tekrar eden Berkay trafikte de çığırından çıktı. Berkay ters şeride girdi; kırmızı ışıkta geçti.

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Berkay en yakın arkadaşı Murat Dalkılıç ile ilgili de "iki kardeş arasında bir küskünlük. Konuşmaya da gerek yok" dedi.

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Berkay bir süre önce Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündem olmuştu.

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