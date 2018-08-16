MAGAZİN

Berkay kesenin ağzını açtı: 2 buçuk milyon liralık hediye

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e 2 buçuk milyon lira değerinde cip hediye etti

Berkay kesenin ağzını açtı: 2 buçuk milyon liralık hediye

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'le evliliklerinin 2. yıl dönümü için kesenin ağzını açtı.

Şarkıcı önceki gün eşi için aldığı lüks model ciple Nişantaşı'ndaydı.

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Direksiyonun başına geçip evinin yolunu tutan Berkay, "Aracı çok yeni aldım, ama kendim için değil. Canım eşim Özlem'e hediye aldım. Şimdi ona götürüyorum, sürpriz olacak" dedi.

Bonkör popçunun Özlem Ada Şahin'e aldığı cipin fiyatı ise 350 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 400 bin lira.

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Anahtar Kelimeler:
berkay özlem ada sahin

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