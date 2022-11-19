Berkay Şahin'in kızı ölümden döndü! Eşi o görüntüleri paylaşıp isyan etti

Sevilen şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturdu. Evliklerini göz önünde yaşayan ikili, 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında da Zeynep Mira'yı kucağına aldı. Kızlarının odası için mobilya alan çift, korkutan bir kaza yaşadı.

"DOLABIN PARÇASI ARYA'NIN YÜZÜNE DÜŞTÜ"

Dolap kabağının kızının yüzüne düşmesiyle büyük panik yaşayan Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak firmaya öfke kustu. Yaşadıklarını sesi titreyerek anlatan Şahin, "Dolabın bir parçası durduk yere düşerek Arya'nın yüzüne geldi. Siz nasıl rezil bir firmasınız? Çocukların kullanacağı bir mobilyayı nasıl güvenli şekilde monte edemiyorsunuz? Elim ayağım titriyor sinirden. Sizi dava edeceğim" dedi.



"REZİL FİRMA YÜZÜNDEN KIZIM HEM KORKTU HEM DE YARALANDI"

Kızının moraran suratını paylaşan Şahin, "Baştan beri problem yaşadık. Mobilyalar eksik geldi, elimde dekontlar var. Monte eden ekibiniz bile 'parçalar eksik, sorunlu' diyerek şikayette bulundular hepsi elimde. Üzerine bir de durduk yere çocuğumun suratına düştü. Sakin benim yaptığım hatayı yapmayın. Çocuğum söz konusu burada. Elim ayağım titriyor. Allah beterinden korudu. Sizin ihmalkarlığınız ve rezil firmanız yüzünden çocuğum hem çok korktu hem de yaralandı. Boynuna bile geldi" ifadelerini kullandı.



