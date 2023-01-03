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Berkay Şahin'in kızının üzerine dolap kapağı düşmüştü! Özlem Ada'nın paylaşımı sonrası marka dava açıp bakın ne kadar kazandı

03.01.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, dolap kapağının kızını yaraladığını söyleyerek markayı suçlamıştı. Dolap firması “Özlem Hanım yaptığı paylaşımla bizi zarara uğrattı” diyerek açtığı alacak davasını kazandı. Marka şarkıcı ve eşinden neredeyse 72 bin TL alacak.

Berkay Şahin'in kızının üzerine dolap kapağı düşmüştü! Özlem Ada'nın paylaşımı sonrası marka dava açıp bakın ne kadar kazandı

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Çift 2017 yılında Arya'yı 2019 yılında da Zeynep Mira'yı kucağına aldı. Kızlarının odası için mobilya alan çift, geçtiğimiz aylarda korkutan bir kaza yaşadı. Ünlü çiftin kızı Arya'nın üzerine dolap kapağı düştü. Talihsiz olay üzerine Arya'nın boynu ve yüzü yaralandı.

Özlem Ada Şahin yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak isyan etti. Paylaşımında adeta ateş püsküren Özlem Ada Şahin, firmaya dava açacağını açıkladı.

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MARKA ZARAR EDİP DAVA AÇTI

Marka da olayın üzerine Şahin ailesine dava açtı.

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Marka paylaşımında "Yüklü miktarda iadeler yapmak zorunda kaldık. Bu iadeleri yaparken de inanılma baskılar gördük. Satışı kapattık ama genel giderlerimiz devam etti. Markamıza verilen bu zararlar ispatlanmış olup tazminat davası açıldı ama alacak davamızı kazandık" notunu paylaştı.

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Berkay ve karısı markaya 71 bin 728 TL ödeyecek.

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