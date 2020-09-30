Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin’in romantik kamp tatili!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerine bir süre ara vermek zorunda kalan şarkıcı Berkay ailesiyle zaman geçirmeyi sürdürüyor. Klip çalışması sırasında tanıştığı eski manken Özlem Ada Şahin ile 30 Ağustos 2016 tarihinde hayatını birleştiren Berkay, eşi ve kızlarıyla tatile çıktı. Sessiz ve sakin bir tatili tercih eden Berkay eşiyle romantik bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Urla’da kamp tatili yapan ikili karavanlarının önünde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Eşi ve büyük kızı Arya’yla poz veren Berkay karesine, “Kamp dediğin...” açıklamasını yaptı. Gündüz karavanlarında vakit geçiren çift akşam saatlerinde romantik bir görüntüye imza attı.

ŞAHİN AİLESİNDEN ROMANTİK PAYLAŞIM

Akşam yemeğinde eşi tarafından öpücüklere boğulan Berkay bu aşk dolu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen Berkay ve Özlem Ada Şahin romantik fotoğraflarına “Sevgilim” notunu ekledi.

