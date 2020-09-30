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Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin’in romantik kamp tatili!

30.09.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin’in romantik kamp tatili!

Ünlü şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin kızlarıyla beraber kamp tatili yapıyor. İstanbul’un hareketliliğinden uzaklaşmak isteyen çift kızları Arya ve Zeynep Mira’yı da alarak ailecek tatile çıktı. Berkay Şahin ve ailesi keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle konserlerine bir süre ara vermek zorunda kalan şarkıcı Berkay ailesiyle zaman geçirmeyi sürdürüyor. Klip çalışması sırasında tanıştığı eski manken Özlem Ada Şahin ile 30 Ağustos 2016 tarihinde hayatını birleştiren Berkay, eşi ve kızlarıyla tatile çıktı. Sessiz ve sakin bir tatili tercih eden Berkay eşiyle romantik bir pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

berkay şahin tatilde

Urla’da kamp tatili yapan ikili karavanlarının önünde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Eşi ve büyük kızı Arya’yla poz veren Berkay karesine, “Kamp dediğin...” açıklamasını yaptı. Gündüz karavanlarında vakit geçiren çift akşam saatlerinde romantik bir görüntüye imza attı.

ŞAHİN AİLESİNDEN ROMANTİK PAYLAŞIM

berkay şahin

Akşam yemeğinde eşi tarafından öpücüklere boğulan Berkay bu aşk dolu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen Berkay ve Özlem Ada Şahin romantik fotoğraflarına “Sevgilim” notunu ekledi.

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