MAGAZİN

Berkay Şahin, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'ı Instagram'dan sildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay Şahin, Arda Turan'la kavga ettikten sonra yanında olan sonrasında da Turan'ı baba olduğunda ziyaret eden Murat Dalkılıç'ı Instagram hesabından sildi.

Berkay Şahin, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'ı Instagram'dan sildi

İki hafta önce Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

12 BUÇUK YIL HAPİS

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcuun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

Berkay Şahin, kavgada yanında olan Murat Dalkılıç'ı baba olduğu gün Arda Turan'ın ziyaretine gittiği için Instagram hesabından takipten çıkardı.

MURAT DA SİLDİ

Murat Dalkılıç da Berkay'ı takip etmeyi bıraktı.

Konu hakkında taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, geçen perşembe günü Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastanede doğum yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
berkay şahin murat dalkılıç

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