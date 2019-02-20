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'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiasına jet yalanlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Berkay ve Ece Erken'in yakınlaştığı ve öpüştüğü haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların hemen ardından hem Berkay'dan hem de Ece Erken'den flaş açıklamalar geldi.

'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiasına jet yalanlama

Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Berkay gündemden düşmüyor. Berkay şimdi de Ece Erken ile öpüştüğü iddiasıyla gündemde...

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu habere Ece Erken ve Berkay'dan ard arda açıklamalar geldi. İkili instagram'dan hesaplarından ateş püskürdü.

BİZİ BİR SALIN!

Eşi Özlem Ada Şahin ile kamera karşısına geçen Berkay şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı. Bir salmıyorsunuz beni, rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım. Bir görüntü varsa çıkarın o zaman; en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı.

Dün gece onu gördüm konuştum. İyi de oldu. Ya biz iyiyiz, bizi salın. Biz işimizi gücümüzü yapalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Haberi yapan yerlerin ne amaçla yaptığını, ne için yaptığını çok iyi biliyorum. Kimlerle arası iyi kimlerle kötü hepsini biliyorum.

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Haklının acelesi yoktur arkadaşlar. Haklı bekler. Haksızın acelesi vardır. Vakti zamanı geldiğinde her şey gün ışığına çıkar Allah'ın izniyle. Bizi bir salın ama bizi bir bırakın. Biz iyiyiz huzurluyuz, mutluyuz" dedi.

Eşi Özlem Ada Şahin ise "Bu haberlere bir şey demiyorum gülüyorum sadece. Sizi mutlu edemeyeceğiz maalesef" dedi.

ECE ERKEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ece Erken ise yaptığı açıklamada; Berkay'ın 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hayatımda gördüğüm en gerizekalı habere de cevap verdiğim için gerçekten utanç duyuyorum. Böyle bir haber çıktığı için de. Ama Berkay ve Özlem'den daha açık konuşacağım. Birilerini aklamak için, birilerini yalan haberle harcamaya çalışmayın, harcanırsınız.

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20 yıllık arkadaşım olmasına rağmen, yayında kimi zaman ağır bir şekilde eleştirdiğim Berkay ile dün yüz yüze geldik. Bununla ilgili konuştuk. Reynmen'in tıklanmasıyla ilgili konuştuk. Konuşmalarımızı mı anlatayım? Müzik sesi vardı. Kulağına eğildim."

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Anahtar Kelimeler:
Berkay ve Ece Erken berkay

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