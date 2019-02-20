'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiasına jet yalanlama

Arda Turan ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Berkay gündemden düşmüyor. Berkay şimdi de Ece Erken ile öpüştüğü iddiasıyla gündemde...

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu habere Ece Erken ve Berkay'dan ard arda açıklamalar geldi. İkili instagram'dan hesaplarından ateş püskürdü.

BİZİ BİR SALIN!

Eşi Özlem Ada Şahin ile kamera karşısına geçen Berkay şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı. Bir salmıyorsunuz beni, rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım. Bir görüntü varsa çıkarın o zaman; en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı.

Dün gece onu gördüm konuştum. İyi de oldu. Ya biz iyiyiz, bizi salın. Biz işimizi gücümüzü yapalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Haberi yapan yerlerin ne amaçla yaptığını, ne için yaptığını çok iyi biliyorum. Kimlerle arası iyi kimlerle kötü hepsini biliyorum.

Haklının acelesi yoktur arkadaşlar. Haklı bekler. Haksızın acelesi vardır. Vakti zamanı geldiğinde her şey gün ışığına çıkar Allah'ın izniyle. Bizi bir salın ama bizi bir bırakın. Biz iyiyiz huzurluyuz, mutluyuz" dedi.