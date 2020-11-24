MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berkay yokluk yıllarını anlattı: Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık

Berkay yokluk yıllarını anlattı: Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık

24.11.2020 17:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Berkay yokluk yıllarını anlattı: Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık

Lüks otomobilleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Berkay yokluk yıllarını anlattı. Son dönemde çıkan haberlerden utandığını söyleyen Berkay, "Eskiden bütün pizza yiyemez, dilim alırdık" dedi.

2016’da manken Özlem Ada Şahin ile evlenditen sonra iki çocuk sahibi olan Berkay, son dönemde kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

berkay kapak

Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2 milyon 300 bin liradan aldığı 2 ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon liralık saat, 180 bin liralık motosiklet, 192 bin liralık Maldivler tatili, 7 bin 500 liralık terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay, bu haberlerden utandığını söyledi.
berkay-132712LL

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerindeLüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

‘Radyo Mega’ya çarpıcı açıklamalar yapan Berkay, “Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş 1000 TL’lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık." dedi.
berkay_16_9_1549087667-880x495

Parasının yetmediği için taksiye binemediğini söyleyen şarkıcı, "Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum.” şeklinde konuştu.

berkay-aslan-gibiyim-12669594

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim' dedi ve açıkladı!'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim' dedi ve açıkladı!
18 Kasım 2020 Çarşamba günü kanallarda ne var?18 Kasım 2020 Çarşamba günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

Trump sonunda yenilgiyi kabul etti: Hazırım

İlginizi Çekebilir

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

Gözyaşlarını tutamadı! 'Ömrüm boyunca ah ediyorum'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Bomba iddia! İhanet sonrası boğazına bıçak dayadı

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Diğer Haberler

Akın Akınözü set görevlisini kovdurdu mu?

Kavganın ardından set görevlisini kovdurdu mu?

Selin Ciğerci 41 şube açtı böyle duyurdu! 'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim'

'Sanatçı ruhuna sahip bir kadın değilim' dedi ve açıkladı!

Hande Erçel 27 yaşında! Duygu dolu paylaşım

Hande Erçel 27 yaşında! Duygu dolu paylaşım

Nicki Minaj ve kocasından iddialı pozlar

Kocasıyla verdiği pozlar olay oldu

Bülent Ersoy alışveriş yaptı; çantaları taksiye sığmadı

Taksiye sığmadı! Olay görüntü

Esra Erol'da duygusal anlar! Kardeşine 30 yıl sonra kavuştu

Esra Erol'da duygusal anlar! Kardeşine 30 yıl sonra kavuştu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.