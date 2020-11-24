Berkay yokluk yıllarını anlattı: Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık

2016’da manken Özlem Ada Şahin ile evlenditen sonra iki çocuk sahibi olan Berkay, son dönemde kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2 milyon 300 bin liradan aldığı 2 ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon liralık saat, 180 bin liralık motosiklet, 192 bin liralık Maldivler tatili, 7 bin 500 liralık terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay, bu haberlerden utandığını söyledi.



‘Radyo Mega’ya çarpıcı açıklamalar yapan Berkay, “Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş 1000 TL’lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık." dedi.



Parasının yetmediği için taksiye binemediğini söyleyen şarkıcı, "Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum.” şeklinde konuştu.



