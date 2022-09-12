Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ı öpücüklere boğdu

Üç Kız Kardeş dizisiyle öne çıkan Berker Güven bir süredir Nihal Yalçın ile birlikte. Ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşadığı polemikle bir süre gündemde kalan Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Güven, rol aldığı dizinin çekimleri için Ayvalık'a gideceğini ifade etti.

Kendisini yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven, "Arkadaşlar geçenlerde bizim için 'Birbirlerine mesafeliler' diye yazmışsınız. Ben Nihal'i çok seviyorum ve ona aşığım. O benim canım, ona nasıl mesafeli olurum? Lütfen bunu düzeltin" diyerek, güldü.

Genç aşık sevgilisini herkesin önünde öpücüklere boğdu.



