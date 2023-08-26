BERLİN KAPLANI KONUSU VE OYUNCULARI! Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Ata Demirer severler ekran başına!

Berlin Kaplanı konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Berlin Kaplanı filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Ata Demirer'in diğer filmlerinde de beraber çalıştığı Hakan Algül yapıyor. İşte Berlin Kaplanı filmi konusu, oyuncuları, çekim yeri ve Star TV yayın akışı...
Ayhan Kaplan, Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguard'lık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler.
Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini emlakçi Tayyar'a satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin, Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider.
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Özlem Türkad — Pakize
Nihal Yalçın — Elvan
Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar
Tim Seyfi — Ahmet KK
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebaşı— Rüzgar
Bekir Çot — Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet — Garson
Numan Acar — Hoca
Orhan Güner — Hacı
Selahattin Taşdöğen — Antrenör
Onur Buldu — Antrenör yardımcısı
07:00 Ada Masalı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Çöp Adam
13:20 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Türk Müziği
05:40 Hayat Bazen Tatlıdır