BERLİN KAPLANI KONUSU VE OYUNCULARI! Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Ata Demirer severler ekran başına!

Berlin Kaplanı konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Berlin Kaplanı filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Ata Demirer'in diğer filmlerinde de beraber çalıştığı Hakan Algül yapıyor. İşte Berlin Kaplanı filmi konusu, oyuncuları, çekim yeri ve Star TV yayın akışı...

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan, Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguard'lık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler.

Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini emlakçi Tayyar'a satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin, Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Özlem Türkad — Pakize

Nihal Yalçın — Elvan

Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar

Tim Seyfi — Ahmet KK

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebaşı— Rüzgar

Bekir Çot — Konuk oyuncu

Yaman Tüzcet — Garson

Numan Acar — Hoca

Orhan Güner — Hacı

Selahattin Taşdöğen — Antrenör

Onur Buldu — Antrenör yardımcısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Çöp Adam

13:20 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

22:15 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Türk Müziği

05:40 Hayat Bazen Tatlıdır

